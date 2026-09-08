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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 17:08

Viamão em Rede abre inscrições para programa de qualificação direcionado a artistas e profissionais independentes da música e cultura

O Viamão em Rede é uma iniciativa inédita, proposta pela Associação da Cultura Hip Hop de Viamão

O Viamão em Rede é uma iniciativa inédita, proposta pela Associação da Cultura Hip Hop de Viamão

Viamão em Rede / Divulgação /JC
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A primeira edição do Viamão em Rede acontecerá até 26 de setembro na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Voltado para estudantes da rede pública, artistas e profissionais independentes da música e cultura, o projeto recebe uma programação que contempla diferentes linguagens e territórios. O Viamão em Rede é uma iniciativa inédita, proposta pela Associação da Cultura Hip Hop de Viamão, que se uniu às instituições Cult Circuito Viamão, Rock Solidário e a Tekoá Nhe’engatu, para fortalecer o setor cultural do município.

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