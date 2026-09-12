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Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 11:30

Carlinhos Carneiro lança single solo com nova versão de 'Tony Ramos'

Carlinhos lança single Tony Ramos e afirma novo momento da carreira com seu projeto solo.

Carlinhos lança single Tony Ramos e afirma novo momento da carreira com seu projeto solo.

Gabriel Not/Divulgação/JC
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O músico gaúcho Carlinhos Carneiro, vocalista da Bidê ou Balde, lança o single Tony Ramos nesta terça-feira (15), em todas as plataformas digitais. A faixa é uma versão de estúdio de música que consta como bônus ao vivo no álbum solo Hotel Ritz, lançado recentemente pelo artista. Trazendo letra que usa a figura do ator Tony Ramos para discutir identidade, estereótipos, representações da mídia e criar uma crítica ácida e divertida, a canção cantada por Carlinhos foi gravada pelos músicos Maurício Chaise, Fu_k the Zeitgeist, Lucas Juswiak e Guilherme Schwertner.

Conhecido por adotar diferentes personas ao longo da carreira, como Bidê ou Balde, Império da Lã e Bife Simples, Carlinhos decidiu deixar essas identidades de lado para se concentrar no projeto solo, assinado com o próprio nome.

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