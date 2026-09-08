Morre Okky de Souza, autor da biografia de Roberto Carlos que nunca foi publicada

Morreu na noite do último domingo (6), aos 73 anos, o jornalista e crítico musical Okky de Souza, um dos nomes ligados à cobertura cultural e musical brasileira. A causa da morte foi uma parada cardíaca, de acordo com a revista Veja.

Ao longo da carreira, ele acompanhou a ascensão do rock nacional nos anos 1980 e entrevistou artistas como Mick Jagger e Tina Turner.

A morte foi anunciada pelo jornalista, apresentador de podcast e colunista do Estadão Sérgio Martins, que publicou uma homenagem nas redes sociais. Os dois trabalharam juntos, e Martins relembrou o período em que Okky foi seu editor.

"Okky era tímido até a medula, impecável com detalhes (e algumas das minhas melhores anedotas do jornalismo vêm daí) e um sujeito de bom coração. E dono de histórias incríveis que nunca teve a chance de colocar no papel. Vai na paz, mestre", escreveu.

Trajetória no jornalismo cultural

Nascido Octavio Chaves de Souza, em Londres, em 27 de novembro de 1952, Okky tinha dupla nacionalidade, britânica e brasileira. No início da carreira, trabalhou com a tradução de textos da Rolling Stone americana para a edição brasileira da revista, que circulou entre 1972 e 1973.

Na segunda metade dos anos 1970, passou a trabalhar na revista Pop, da Editora Abril. Em 1981, chegou à Veja, onde permaneceu até 2015. Durante a trajetória, destacou-se pela cobertura do mercado musical e acompanhou diferentes momentos da música brasileira e internacional.

Em 2000, foi escolhido por Roberto Carlos para escrever a biografia oficial do cantor, como ghost writer. O projeto, porém, não chegou a ser publicado.

Além do jornalismo, Okky se dedicou à música. Entre seus trabalhos como letrista está a canção Sol do Meio-Dia, composta em parceria com Guilherme Arantes.

O cantor também lamentou a morte do jornalista nas redes sociais. "Partiu Okky de Souza. Meu irmãozinho de tantas venturas e de tantas aventuras e de nenhuma desventura. Fico devendo a foto. Acrescentarei depois, quando este susto passar. Mas a vida não nos assusta, nem quando se susta a vida... Fica a amizade imorredoura", escreveu.

Okky era casado com Elenita desde 2008. Ele deixa uma filha e um enteado. O velório foi realizado na segunda-feira, 7, no Cemitério da Vila Alpina, em São Paulo.