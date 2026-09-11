Agnès Varda, fotógrafa: exposição traz a Porto Alegre outra faceta da cultuada cineasta

Com uma trajetória que se assemelha fortemente com a própria história do cinema, a cineasta Agnès Varda (1928 - 2019) começou a carreira na fotografia. A sétima arte - pela qual Varda ficou mundialmente conhecida por títulos como Cléo das 5 às 7 (1962), Os Renegados (1985) e A Ponte Curta (1955) - também só existe por causa das fotos (que, reunidas em 24 quadros por segundo, se transformam no mágico movimento cinematográfico). Expoente do movimento francês Nouvelle Vague, que revolucionou o cinema mundial nos anos 1960, a artista tem uma interessantíssima faceta fotográfica que ainda é pouco conhecida. E buscando apresentar ao público este outro lado de Varda, chega a Porto Alegre a exposição Fotografia AGNÈS VARDA Cinema.
A mostra é uma parceria entre o Instituto Moreira Salles (IMS) e a Fundação Iberê Camargo e foi exibida pela primeira vez em 2025, em São Paulo. A Capital gaúcha é a segunda cidade a receber esta exposição, que reúne mais de 200 fotografias e remonta uma caminhada de 60 anos da artista na produção de imagens. As obras foram escolhidas a dedo por Rosalie Varda, filha da cineasta, que atuou na curadoria da mostra ao lado de João Fernandes, diretor artístico do IMS. Os dois estarão no evento de inauguração, que acontece neste sábado (12), às 15h30min, e apresenta ao público este projeto que foi pensado especialmente para a montagem no Brasil.
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