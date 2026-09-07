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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 20:06

Rap in Cena confirma line-up com Matuê, Veigh e Nanda Tsunami para a edição 2026

Nova edição do maior festival de hip hop do Brasil acontece nos dias 12 e 13 de dezembro

Nova edição do maior festival de hip hop do Brasil acontece nos dias 12 e 13 de dezembro

LUIZA PRADO/ARQUIVO/JC
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Maior festival de hip hop do Brasil, o Rap in Cena confirmou na segunda-feira (7) seu line-up para a edição deste ano, que acontece nos dias 12 e 13 de dezembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre. A pré-venda de ingressos tem início nesta terça-feira, e o público em geral pode garantir as entradas a partir de quinta-feira, no site Bilheteria Digital.

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