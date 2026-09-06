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Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 18:15

Brasileiro Miguel Gandelman vence Emmy por show de Bad Bunny no Super Bowl

O show de Bad Bunny, exibido pela NBC durante o Super Bowl em fevereiro deste ano

O show de Bad Bunny, exibido pela NBC durante o Super Bowl em fevereiro deste ano

NEILSON BARNARD / AFP
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Agências
O músico e produtor brasileiro Miguel Gandelman conquistou, na noite deste sábado (5), o Emmy de Melhor Direção Musical pelo show de 13 minutos do porto-riquenho Bad Bunny no intervalo do SuperBowl.
 
A apresentação levou sete troféus na primeira noite da 78ª edição do Emmy, realizada em Los Angeles, incluindo um para o próprio cantor.
Carioca, Gandelman é músico formado pela Berklee, considerada a maior e mais conceituada faculdade independente de música contemporânea do mundo.

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