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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 07:41

Feira Arreganho reúne arte e publicações independentes na CCMQ

Programação da Feira Arreganho valoriza os processos artesanais e a produção autoral.

Programação da Feira Arreganho valoriza os processos artesanais e a produção autoral.

THIELE ELISSA/DIVULGAÇÃO/JC
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A Casa de Cultura Mario Quintana (dos Andradas, 736) recebe a Feira Arreganho neste sábado (12), das 13h às 19h. Produzido pelo coletivo Suco de Ralo, o evento ocupa a Travessa dos Cataventos com bancas de artes gráficas, publicações independentes, gravuras e artesanato autoral, reunindo trabalhos feitos à mão por desenhistas, zineiros e gravuristas. A entrada é gratuita.

Como atividade paralela, a programação conta com uma oficina de lanternas de papel, ministrada das 15h às 17h pela artista visual e arte-educadora Lorena Toniolo no Ateliê do CDE, no 5º andar do complexo cultural. A aula convida o público a personalizar peças com recortes de papel de seda, e as inscrições gratuitas podem ser feitas pelo Instagram da Feira Arreganho.

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