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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 10:31

CHC Santa Casa recebe a exposição coletiva O silêncio das coisas próximas

Trabalhos de quatro artistas visuais investigam as relações entre memória e território a partir do cotidiano.

Trabalhos de quatro artistas visuais investigam as relações entre memória e território a partir do cotidiano.

ANA SHTLR/DIVULGAÇÃO/JC
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A exposição coletiva O silêncio das coisas próximas, que reúne trabalhos das artistas Ana Shtlr, Barbara Larruscahim, Bianca De-Zotti e Fernanda Fedrizzi, abre nesta terça-feira (8), no CHC Santa Casa (Independência, 75). A mostra propõe uma reflexão sobre memória, território e pertencimento, podendo ser visitada de segunda a sábado, das 8h às 18h, na Sala Múltiplos Usos 2, com entrada franca.

Por meio de diferentes linguagens, coletas e escutas, as obras conectam vivências de várias cidades gaúchas e de outros estados, investigando as marcas que os espaços deixam no cotidiano. Selecionada pelo Edital de Ocupação para Exposições de Artes Visuais CHC 2026 e com curadoria de Marina Câmara, a exposição permanece em cartaz até 8 de novembro.

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