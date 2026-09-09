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CapaCulturaArtes Visuais

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 07:57

Gravura Galeria de Arte recebe as mostras Entre Matrizes e Memórias de Chalé

Obras em xilogravura, metal e litografia celebram a trajetória e a parceria criativa mantida pelo quarteto de artistas de Entre Matrizes.

Obras em xilogravura, metal e litografia celebram a trajetória e a parceria criativa mantida pelo quarteto de artistas de Entre Matrizes.

SUZEL NEUBARTH/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A Gravura Galeria de Arte (Coronel Corte Real, 647) inaugura nesta quinta-feira (10), das 18h30min às 20h30min, as exposições Entre Matrizes - Impressões Compartilhadas e Memórias de Chalé. A primeira reúne litografias, xilogravuras e gravuras em metal das artistas Anico Herskovits, Miriam Tolpolar, Suzel Neubarth e Fernanda Soares. Já a mostra individual, da artista visual Flora Zeltzer, resgata a história e a identidade da comunidade judaica instalada no município de Quatro Irmãos no início do século passado. A visitação segue até 31 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min, com entrada franca.

As duas atrações fazem parte da programação comemorativa de 30 anos do espaço cultural. O quarteto participante de Entre Matrizes compartilha pesquisas e parcerias no ateliê Gravura na Tulipa há mais de três décadas, apresentando séries inéditas sobre o universo feminino, arquitetura urbana e formas da natureza. Já em Memórias de Chalé, Flora Zeltzer reconstrói vivências de seus antepassados por meio de documentos e imagens, e destinará parte da renda das vendas a entidades beneficentes judaicas.

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