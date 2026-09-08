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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 12:36

Exposição coletiva EU AFETO reúne obras inéditas de 20 artistas negros

Trabalho da artista plástica Pamela Zorn integra o projeto centrado em reflexões sobre pertencimento e ancestralidade.

Trabalho da artista plástica Pamela Zorn integra o projeto centrado em reflexões sobre pertencimento e ancestralidade.

AMANDA LUCCHESE/DIVULGAÇÃO/JC
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O Mamangava Lab. inaugura a exposição coletiva EU AFETO, com curadoria de Laila Garroni, nesta quarta-feira (9), às 18h, no Museu de Arte do Paço (Praça Montevideo, 10). A mostra reúne trabalhos inéditos de 20 artistas visuais negros do Rio Grande do Sul, abordando a diversidade da experiência negra, a ancestralidade e os variados sentidos do afeto. A visitação tem entrada franca e pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, até o dia 9 de dezembro.

Com obras em suportes como pintura, colagem, fotografia, desenho e instalação, a mostra reúne produções de criativos de Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. A iniciativa nasceu dos desdobramentos de um documentário homônimo dirigido por Garroni, previsto para ser lançado em 2027, e conta com recursos do Edital Sedac/PNAB RS de Artes Visuais. A programação também prevê atividades especiais durante a Semana da Consciência Negra, em novembro.

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