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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 10:04

Elias Maroso faz mural ao vivo em giz no Centro Cultural da UFRGS

Resultado do mural de Elias Maroso fica aberto para visitação com entrada franca.

Resultado do mural de Elias Maroso fica aberto para visitação com entrada franca.

ELIAS MAROSO/DIVULGAÇÃO/JC
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Elias Maroso, artista e professor do Instituto de Artes da UFRGS, realiza a proposição Duas horas de desenho livre nesta terça-feira (8), no Centro Cultural da UFRGS (Eng. Luiz Englert, 333). A atividade gratuita integra o projeto Grafite de Giz e propõe uma experiência de desenho em tempo real dividida em duas sessões, das 10h às 12h e das 14h30min às 16h30min, acompanhada por um cronômetro regressivo. A partir das 16h45min, o artista participa de um bate-papo com o público. O mural resultante fica em visitação com entrada franca até 6 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.

Doutor em Artes Visuais pela UFRGS e membro fundador do projeto Sala Dobradiça, Elias Maroso investiga a relação entre processos gráficos, espaço e tecnologia. O artista foi indicado ao Prêmio PIPA em 2020, integrou edições da Bienal do Mercosul e, em 2025, apresentou a exposição panorâmica Elias Maroso: vida que sobra, no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs).

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