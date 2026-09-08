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CapaCulturaMúsica

Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 09:58

Representante da música alternativa latina, Onda Vaga anuncia data extra em Porto Alegre

Com mistura de ritmos latino-americanos e pop-rock, o grupo traz à capital gaúcha a turnê do novo disco.

Com mistura de ritmos latino-americanos e pop-rock, o grupo traz à capital gaúcha a turnê do novo disco.

ONDA VAGA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A banda argentina-uruguaia Onda Vaga realiza um show extra em Porto Alegre nesta quarta-feira (9), às 21h, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). A apresentação adicional ocorre em virtude de ter esgotado todas as entradas para a quinta-feira (10). Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e variam de R$ 70,00 a R$ 140,00, com a opção de bilhete solidário no valor de R$ 85,00 mediante a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento. 

O quinteto de músicos argentinos e uruguaios retorna à cidade para apresentar a turnê de seu mais recente disco de estúdio, Amuletos de Cristal, lançado em 2025. Com mais de 15 anos de trajetória, o grupo mistura reggae, ska, folclore latino-americano e pop-rock. Além de ser reconhecida na cena independente, teve a carreira consolidada em passagens pelos palcos de grandes festivais como Lollapalooza, Vive Latino e Primavera Sound.

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