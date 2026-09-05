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Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 15:10

Guitarra que George Michael utilizou em 'Faith' deve ser leiloada por até R$ 830 mil

Instrumento é o principal destaque do lote de 32 itens ligados ao astro que vão a leilão em outubro

Instrumento é o principal destaque do lote de 32 itens ligados ao astro que vão a leilão em outubro

GEORGE MICHAEL/VEVO/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
A guitarra que George Michael usou no clipe da famosa música "Faith" deve ser vendida por até £ 120 mil, cerca de R$ 830 mil, num leilão de itens que pertenceram à assistente pessoal do cantor, Siobhan Bailey, morta em 2014.
 
Bailey trabalhou para Michael por mais de duas décadas e juntou uma coleção considerável de objetos. Fora a guitarra da canção de 1987, destaque do lote que será vendido em outubro, outros 31 itens estarão no leilão e variam entre discos de ouro e platina, programas de turnês do músico e uma estátua de metal de um farol, que ele ganhou de presente da prefeitura de Málaga, na Espanha.

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