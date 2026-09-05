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Publicada em 05 de Setembro de 2026 às 11:07

Instituto Ling oferece curso sobre narrativas cinematográficas

Curso analisa como cores, enquadramentos e trilha sonora também constroem narrativas dentro do cinema.

Curso analisa como cores, enquadramentos e trilha sonora também constroem narrativas dentro do cinema.

GABRIELA/UNSPLASH/DIVULGAÇÃO/JC
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A crítica de cinema, pesquisadora e jornalista Fatimarlei Lunardelli ministra o curso Narrativa Cinematográfica: como o cinema conta histórias nos dias 10 e 17 de setembro, quintas-feiras, das 19h às 21h, no Instituto Ling (João Caetano, 440). A atividade analisa como o cinema constrói suas narrativas por meio de imagens, sons e edição, abordando noções como fábula, diegese e ponto de vista, não sendo necessário conhecimento prévio para participar. As inscrições custam R$ 244,00 pelo site do Instituto Ling ou na recepção do centro cultural - professores da rede pública de ensino podem solicitar bolsa com 80% de desconto.

Mestre e doutora em Cinema pela USP, Fatimarlei já presidiu a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul e é autora de livros como Quando Éramos Jovens: A História do Clube de Cinema de Porto Alegre

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