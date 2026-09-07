Porto Alegre tem cultura de todos os tipos, a semana inteira - confira a Agenda JC de 8 e 9 de setembro

Porto Alegre,
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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 18:38
Espetáculo de dança Raiz Afro-Gaúcha ganha exibição especial em formato audiovisual na Cinemateca CapitólioBRUNO GOMES/ANGÁ FOTOGRAFIA/DIVULGAÇÃO/JC
A partir das 8h - Abertura da exposição O silêncio das coisas próximas, com Ana Shtlr, Barbara Larruscahim, Bianca De-Zotti e Fernanda Fedrizzi. Curadoria de Marina Câmara. No CHC Santa Casa (Independência, 75). Visitação até 8 de novembro, das 8h às 18h. Entrada franca.
18h30min - Álvaro Santi lança o livro Banda Municipal de Porto Alegre - História, Música e Cultura no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). Entrada franca.
20h - Arthur Wais inicia turnê do EP Se Acostumar (Ao Vivo na Tec Audio) com show no Teatro Moacyr Scliar da UFCSPA (Sarmento Leite, 245). Entrada gratuita, por ordem de chegada.
12h30min - Dudu Sperb e Cau Karam interpretam obras do cancioneiro brasileiro no show Voz & Viola, dentro do projeto Musical Évora. No Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089). Entrada franca.
18h - Mamangava Lab promove abertura da exposição Eu Afeto no Museu de Arte do Paço (Praça Montevideo, 10), reunindo obras inéditas de 20 artistas visuais negros. Curadoria de Laila Garroni. Visitação de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 9h às 17h, até o dia 9 de dezembro. Livre.
18h30min - Espetáculo de dança Raiz Afro-Gaúcha ganha exibição especial em formato audiovisual na Cinemateca Capitólio (Demétrio Ribeiro, 1.085). Entrada gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos pelo Sympla.
21h - Grezz (Alm. Barroso, 328) recebe Juliano Barreto e Amigos, em show com convidados que traz no repertório nomes como Marvin Gaye, Stevie Wonder, Djavan e Banda Black Rio. A partir de R$ 25,00 no Sympla.
21h - Nascido no Uruguai a partir de músicos argentinos, quinteto Onda Vaga promove álbum Amuletos de Cristal, unindo estilos como rumba, cumbia e folk rock. No Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). R$ 85,00, para venda antecipada na modalidade solidária, no Sympla. Repete quinta-feira, 21h.