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Publicada em 08 de Setembro de 2026 às 08:16

Espaço 512 recebe exposição que celebra um século do local e de Bento Azevedo de Oliveira

Mostra Centenário traz obras de Marinelsa Geyer; entrada é franca

Mostra Centenário traz obras de Marinelsa Geyer; entrada é franca

/Paulo Disconzi/DIVULGAÇÃO/JC
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Dois centenários serão celebrados a partir de quarta-feira (9), no Espaço 512 (Rua João Alfredo, 512). Com a exposição Centenário, os 100 anos de Bento Azevedo de Oliveira e do edifício do próprio 512 serão homenageados a partir de 20 obras que reúnem tecidos bordados, pinturas, colagens e fragmentos de imagens. A mostra fica em cartaz até 9 de outubro, com entrada franca.

Assinada pela artista visual Marinelsa Geyer, a exposição costura diferentes tempos da capital gaúcha. O fio atravessa o tecido como a memória atravessa as gerações; a pintura resgata paisagens; a colagem aproxima pedaços de uma cidade que nunca deixa de se transformar. A artista revisita tanto a trajetória de Bento Azevedo de Oliveira - cuja jornada se entrelaça à história e à transformação de Porto Alegre -, quanto as origens do Espaço 512, que se torna parte da narrativa, sendo um local que há um século abriga muitas histórias.

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