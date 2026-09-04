Primeiro fogo de chão aberto ao público do Piquete El Topador 2026 celebra cultura indígena e missioneira neste domingo (6)

O Piquete El Topador realiza neste domingo (6), a partir das 11h, o primeiro fogo de chão aberto ao público de sua edição de 2026
, no Rancho Tabacaray, em Porto Alegre (Av. Vicente Monteggia, 2.770). Em sua sétima edição, o evento reúne gastronomia, música e atividades que celebram a cultura dos povos indígenas
e as diferentes contribuições culturais da região missioneira
para a formação do Rio Grande do Sul. Ingressos no Sympla
, a partir de R$ 99,00.
A programação começa às 11h com a oficina Fotografia Missioneira, com Guto Oliveira
, no Espaço Jayme Caetano Braun. No Espaço Sepé Tiaraju, o público poderá participar da oficina de Artesanato e Agricultura Guarani
, com a cacica Kerexú Takuá, e, às 12h, da atividade Erva-mate: de onde viemos e para onde vamos
, com Rafael Becker.
Às 12h30min, As Maragatas sobem ao Palco Luiz Carlos Borges
. Formado em São Miguel das Missões, o grupo nasceu com o propósito de valorizar a cultura missioneira e ampliar a presença feminina na música tradicionalista
. Bianca, Letusa, Julia e Naira apresentam um repertório que une tradição, representatividade e a força da mulher gaúcha, preservando histórias e aproximando novas gerações da música regional.
Durante as atividades, o público poderá aproveitar o almoço preparado pela equipe do El Topador
. Servido no formato fogo de chão
, o cardápio reúne cortes assados lentamente, pratos quentes, saladas e sobremesas que valorizam os sabores da cozinha regional. Entre as carnes estão costela oito ossos, maminha e pernil de cordeiro.