Banrisul Cultural vai renovar 33 bibliotecas públicas gaúchas com reformas estruturais e doação de acervo

Trinta e três bibliotecas públicas do Estado, localizadas em 33 cidades de diferentes regiões, terão seus ambientes renovados nos próximos meses por uma iniciativa realizada pelo Banrisul Cultural, com coordenação técnica e implementação do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. As instituições receberão acervos literários de referência, com obras representativas da literatura regional e estadual, bem como mobiliários personalizados, pensados para atender a públicos de diferentes idades.
As bibliotecas foram selecionadas em três etapas. A primeira nasceu junto com a criação do Instituto Banrisul Cultural, em junho de 2025, quando foi anunciado um investimento de R$ 10 milhões para restauro, reforma, manutenção e modernização de bibliotecas gaúchas, começando por três importantes instituições: a Biblioteca Pública do Estado, em Porto Alegre, a Biblioteca Pública de Rio Grande e a Biblioteca Pública de Pelotas. A primeira etapa foi financiada ainda pelo banco Banrisul enquanto o instituto era constituído.
Depois, na segunda fase, foram pesquisadas, visitadas e escolhidas 14 instituições atingidas pelas cheias de 2023 e 2024, localizadas em Arvorezinha, Bom Retiro do Sul, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Igrejinha, Jaguari, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Relvado, Roca Sales, São Domingos do Sul, São Lourenço do Sul e Severiano de Almeida.
A terceira etapa, que acaba de ser concluída, selecionou, por meio de edital, 16 instituições que têm transformado seus territórios por meio da leitura, educação, cultura e participação comunitária. São bibliotecas de Campo Bom, Canoas, Canudos do Vale, Carazinho, Charqueadas, Guaíba, Marau, Nova Petrópolis, Osório, Panambi, Parobé, Santo Ângelo, São Pedro do Sul, Teutônia, Vacaria e Venâncio Aires, reconhecidas pela realização de ações como clubes do livro, mediações de leitura, contação de histórias, oficinas culturais e educativas, palestras, encontros literários e ações voltadas à memória e ao patrimônio cultural local.