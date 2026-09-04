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CapaCulturaGente

Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 16:32

Elliot Page diz que está mais difícil conseguir papéis em Hollywood após transição de gênero

Ator Elliot Page, de 39 anos, está no elenco de A Odisseia, de Christopher Nolan

Ator Elliot Page, de 39 anos, está no elenco de A Odisseia, de Christopher Nolan

UNIVERSAL PICTURES/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
Elliot Page, 39, afirmou que encontrar novos trabalhos em Hollywood ficou mais difícil desde sua transição. O ator, que está no elenco de "A Odisseia", de Christopher Nolan, disse que pretende continuar atuando, mas tem recebido poucas oportunidades.
 
A declaração foi dada ao programa "On Film... With Kevin McCarthy". O apresentador chegou a sugerir que Page estaria recebendo muitas propostas após interpretar Sinon no filme protagonizado por Matt Damon. O ator riu antes de responder: "Não, Kevin, não estou. Então, se alguém quiser me ligar".

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