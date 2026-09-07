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Publicada em 07 de Setembro de 2026 às 10:07

Álvaro Santi lança livro sobre a Banda Municipal de Porto Alegre

Acervo catalogado por Álvaro Santi reúne mais de 700 partituras executadas pela Banda Municipal entre 1926 e 1963.

Acervo catalogado por Álvaro Santi reúne mais de 700 partituras executadas pela Banda Municipal entre 1926 e 1963.

ZECA OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC
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O escritor e músico Álvaro Santi lança o livro Banda Municipal de Porto Alegre - História, Música e Cultura nesta terça-feira (8), às 18h30min, no Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). Na ocasião, o autor conversa com a professora Luciana Prass sobre a obra, seguida de sessão de autógrafos. Fruto de oito anos de pesquisa sobre a Banda, criada em 1925, o livro também apresenta o catálogo de mais de 700 partituras que compunham o repertório executado entre 1926 e 1963. A obra está a venda pela editora Libretos e custa R$ 100,00.

Natural de Lajeado, Álvaro Santi é bacharel em Música e mestre em Letras pela Ufrgs, com passagem de 26 anos como técnico em cultura na Prefeitura de Porto Alegre, onde coordenou o Fumproarte. O livro tem edição de Pedro Haase Filho e projeto gráfico de Clô Barcellos, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc.

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