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Publicada em 06 de Setembro de 2026 às 11:00

Cleômenes Junior faz show gratuito de lançamento do álbum Brasa Jazz Dub

Cleômenes Junior reúne samba, baião, reggae e outras matrizes rítmicas em seu novo disco.

Cleômenes Junior reúne samba, baião, reggae e outras matrizes rítmicas em seu novo disco.

TIAGO COELHO/FTSP/DIVULGAÇÃO/JC
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O saxofonista, flautista e compositor Cleômenes Junior apresenta pela primeira vez ao vivo seu segundo álbum autoral, Brasa Jazz Dub, na próxima terça-feira (8), às 20h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089). O disco, lançado pela Frase Records, nasce do encontro entre a linguagem rítmica brasileira, o jazz e o dub, com uma formação de nove músicos acompanhando o artista no palco. Os ingressos são gratuitos, distribuídos na bilheteria do Multipalco a partir de uma hora antes do espetáculo.

Bacharel em Música Popular pela Ufrgs, Cleômenes lançou seu primeiro álbum solo, Selva Urbana, em 2022, e já se apresentou em espaços como o Poa Jazz Festival e o Rio Montreux Jazz Festival. A produção do novo trabalho reúne uma equipe premiada com o Grammy Latino, entre eles Leo Bracht e Duda Raupp. O show integra o Plano Bianual Theatro São Pedro, com patrocínio master da Shell, e conta com audiodescrição, tradução em Libras e kits de acolhimento sensorial para pessoas neurodivergentes.

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