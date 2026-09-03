Ilustradora Maurenn Veras cria editora própria e lança novo livro 'A Praia do Futuro'

Uma notícia - a existência de uma mancha de lixo, no Oceano Pacífico, do tamanho de três estados da Bahia - intrigou Maurenn Veras e a levou, no inverno de 2024, a caminhar pela praia da Joaquina, em Florianópolis, recolhendo lixo de uma área da areia, com a curiosidade de entender o que encontraria ali. "O que mais tinha era bituca de cigarro", relata. Levou tudo para casa, fotografou, catalogou peça por peça e usou o material para uma colagem digital nas ilustrações do livro que estava criando: A Praia do Futuro, seu quinto título solo.



A publicação chega junto com o relançamento de Caramelo, de 2023, com texto de Ana Fonseca e ilustrações da própria Maurenn, parceria de longa data entre as duas. Ambas as obras marcam a estreia da Saracura Livros, microeditora criada pela artista para publicar, segundo ela, "ideias para adiar o fim do mundo" - referência ao livro de Ailton Krenak. Para a ilustradora, criar a própria editora tem a ver, sobretudo, com autonomia. Ao longo dos anos, ela foi acumulando funções - escreve, ilustra, e agora também diagrama e edita. "Me permitiu ser essa mulher banda, que toca todos os instrumentos", brinca.



A trama de A Praia do Futuro acompanha mãe e filha caminhando por um litoral sem vida, num cenário de degradação ambiental extrema, e usando trajes que sugerem um ar impróprio para respirar. É no diálogo entre as duas personagens que a autora encaixa observações sobre extinção - como a do berbigão, molusco popular de Florianópolis que foi considerado extinto da ilha em 2015 - e memórias pessoais, como a lembrança de infância de catar tatuíras na praia para o pai usar como isca de pesca.



Formada em jornalismo pela Ufrgs, Maurenn passou pela assessoria de imprensa e pela produção de conteúdo publicitário antes de migrar para a literatura infantil - virada de trajeto que veio com a maternidade. O Cocô Amigo, seu primeiro livro, nasceu da vontade de ajudar o próprio filho, então na fase de desfralde, a superar o medo de fazer cocô no vaso. Publicado em 2018, o título segue como o mais vendido de sua carreira e abriu caminho para uma especialização em Literatura Infantil e Juvenil na UCS.