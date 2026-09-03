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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 13:55

Festival Gaúchos divulga programação e anuncia Chima's Parade em Porto Alegre

Cuias gigantes de até 2,20 metros de altura formam circuito artístico em pontos turísticos de Porto Alegre.

Cuias gigantes de até 2,20 metros de altura formam circuito artístico em pontos turísticos de Porto Alegre.

VINICIUS AMORIM/DIVULGAÇÃO/JC
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O Festival Gaúchos chega à terceira edição de 5 a 20 de setembro, em paralelo ao Acampamento Farroupilha, com o Parque Harmonia como um dos centros da programação. A principal novidade deste ano é a Chima's Parade, projeto que instala quatro cuias gigantes, customizadas por artistas locais, em pontos turísticos da cidade como o Parque da Redenção e a Orla do Gasômetro. A abertura oficial acontece na próxima quinta-feira (10), com apresentações de artistas regionais e cenografia tradicionalista. A programação no Querência Festival Gaúchos, nova sede do evento no Parque Harmonia, é gratuita e funciona de quinta a domingo, das 10h às 22h.

Criado em 2024 após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul, o festival também se estende por cidades da Serra Gaúcha e da Campanha. Na edição anterior, já ampliada para outras regiões, reuniu mais de 200 mil participantes e gerou impacto econômico de R$ 4,5 milhões. A realização é do Instituto RSNasce, Capacità Eventos e Grupo Austral, com apresentação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

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