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CapaCulturaObituário

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 11:01

Carla Jeffery, estrela do Disney Channel, morre aos 33 anos

Atriz ficou conhecida pela atuação nos filmes da franquia 'Zombies', além de séries como 'Curb Your Enthusiasm'

Atriz ficou conhecida pela atuação nos filmes da franquia 'Zombies', além de séries como 'Curb Your Enthusiasm'

DISNEY CHANNEL/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
A atriz Carla Jeffery morreu aos 33 anos. Ela era conhecida por ter atuado nos filmes da franquia Zombies, do Disney Channel.
 
A morte, que aconteceu na terça-feira, 1º, foi revelada por sua agência, por meio das redes sociais. A causa, no entanto, não foi divulgada.
 
"É com profunda tristeza que compartilhamos o falecimento de nossa querida Carla Jeffery", começa o comunicado. "Por mais de 20 anos, Carla fez parte da família Alexanders Talent Management, e vê-la crescer de uma jovem garota talentosa para a mulher e atriz linda e vibrante que se tornou foi um privilégio incrível. Lembraremos de seu sorriso contagioso, de sua risada, de seu talento e da linda luz que ela levava por onde quer que fosse."
 
A atriz interpretou Bree nos filmes Zombies, Zombies 2 e Zombies 3 e dublou a personagem em Zombies: The Re-Animated Series.
 
Ela também participou de séries como Crazy Ex-Girlfriend, American Vandal e Curb Your Enthusiasm.

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