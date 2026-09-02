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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 11:04

Oktoberfest de Porto Alegre terá edição recorde no Centro Histórico

Após reunir mais de 25 mil pessoas em 2025, a organização projeta dobrar o número de público nesta edição

Após reunir mais de 25 mil pessoas em 2025, a organização projeta dobrar o número de público nesta edição

Eduardo Rocha/Divulgação/JC
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Em outubro, a Oktoberfest Oficial de Porto Alegre vai dar um grande abraço no Centro Histórico da capital ao celebrar a cultura alemã no estado em uma proposta de ocupação cultural e econômica. Com data marcada para o dia 10 de outubro (sábado), terá 12 horas de programação gratuita. A 2ª edição da festa tem à frente os hubs POA Centro, Quarto POA e o Instituto Todo Lugar, com apoio da Prefeitura Municipal como evento oficial da cidade.

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