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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 11:04

Sean Ono Lennon anuncia nascimento de primeiro neto de John Lennon

Nascimento do primeiro neto de John Lennon e Yoko Ono foi anunciado na rede social do artista

Nascimento do primeiro neto de John Lennon e Yoko Ono foi anunciado na rede social do artista

REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO/JC
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Na noite desta terça-feira (1), Sean Ono Lennon e sua companheira Charlotte Kemp Muhl anunciaram em rede social o nascimento de seu primeiro filho.

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