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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 09:13

Sessão Vagalume apresenta Babe, o Porquinho Atrapalhado neste fim de semana

Sessões ocorrem no sábado e domingo, com ingressos a partir de R$ 5,00

Sessões ocorrem no sábado e domingo, com ingressos a partir de R$ 5,00

/UNIVERSAL PICTURES/DIVULGAÇÃO/JC
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Orelha em pé, rabo enroladinho e rosado o focinho: o porquinho Babe é um dos personagens mais queridos da cinematografia e retorna às telonas neste fim de semana pela Sessão Vagalume, da Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1085). Com ingressos a partir de R$ 5,00, o projeto de alfabetização audiovisual traz a premiada comédia Babe, o Porquinho Atrapalhado (1995), em sessões no sábado (5) e domingo (6), às 15h

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