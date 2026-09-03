Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaCinema

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 12:09

Estreia nos cinemas, 'A Quinta Portuguesa' é uma das últimas obras do ator Manolo Solo

Ator espanhol (na foto, ao lado de Maria de Medeiros) morreu em julho, aos 62 anos, vítima de câncer

Ator espanhol (na foto, ao lado de Maria de Medeiros) morreu em julho, aos 62 anos, vítima de câncer

KAJÁ FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
Segundo longa da diretora espanhola Avelina Prat, A Quinta Portuguesa é um dos últimos trabalhos do ator Manolo Solo, que protagoniza o filme ao lado da atriz Maria de Medeiros. Ele morreu no final de julho, aos 62 anos, vítima de um câncer. Em A Quinta Portuguesa, Manolo interpreta Fernando, um professor de geografia que faz uma viagem de autodescobrimento após ser deixado pela mulher.

Notícias relacionadas