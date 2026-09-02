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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 17:40

'Nem Tudo é Paz e Amor' lança olhar inédito ao período da contracultura brasileira

Documentário dirigido por Betão Aguiar (direita) chega aos cinemas nesta quinta-feira (3)

Documentário dirigido por Betão Aguiar (direita) chega aos cinemas nesta quinta-feira (3)

PANDORA FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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Novo longa-metragem de Betão Aguiar, o documentário Nem Tudo é Paz e Amor mergulha em memórias e dinâmicas familiares do Brasil dos anos 1970 a partir de relatos de nomes como Moreno Veloso, Nara Gil, Marília Aguiar, Sarah Sheeva, Helena Ignez, Beto Lee e Anelis Assumpção.

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