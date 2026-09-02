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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 16:03

Filmes que competiram no Festival de Gramado serão exibidos na Cinemateca Paulo Amorim

Mostra começa nesta sexta-feira (4) e segue até dia 9, com sessões gratuitas sempre às 19h15min; Filme sobre o regionalista Darcy Fagundes (foto) é um dos cinco filmes que serão exibidos

Mostra começa nesta sexta-feira (4) e segue até dia 9, com sessões gratuitas sempre às 19h15min; Filme sobre o regionalista Darcy Fagundes (foto) é um dos cinco filmes que serão exibidos

Luciane Fagundes/DIVULGAÇÃO/JC
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A Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736) exibe, entre sexta-feira (4) e quarta (9), os cinco títulos que competiram na Mostra Sedac/Iecine de Longas Gaúchos, realizada durante o 54º Festival de Cinema de Gramado. A seleção reúne três documentários e duas ficções e evidencia a diversidade do cinema produzido no Estado. A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes de cada sessão, conforme a lotação da sala, e as equipes dos filmes participam de bate-papo com o público após as exibições.

Entre as ficções estão A História mais Triste do Mundo, adaptação do livro do psicanalista Mario Corso, vencedora de seis Kikitos, e Remanente: Voltagem, produção do Fantaspoa premiada nas categorias de melhor atriz e direção de arte. Já os documentários trazem Filhas da Lua, sobre travestis que deixam o sistema prisional, vencedor de Kikito de melhor filme; Darcy Fagundes – Meu Famoso Pai Desconhecido, sobre a trajetória de um dos nomes mais importantes do regionalismo gaúcho; e Morro da Cruz – Memória Popular, retrato de uma das comunidades mais conhecidas da periferia de Porto Alegre.

Programação:

Sexta (4), 19h15min – A História mais Triste do Mundo
Sábado (5), 19h15min – Remanente: Voltagem
Domingo (6), 19h15min – Darcy Fagundes – Meu Famoso Pai Desconhecido
Terça (8), 19h15min – Morro da Cruz – Memória Popular
Quarta (9), 19h15min – Filhas da Lua

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