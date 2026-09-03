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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 14:45

O final de semana chegou - e a equipe de redação do JC traz as dicas culturais de 5 a 7 de setembro

Em homenagem a Tim Curry, o Clube de Cinema de Porto Alegre promove sessão gratuita de The Rocky Horror Picture Show

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ONÍRIA PRODUÇÕES/DIVULGAÇÃO/JC
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Quer virar a noite na rua, ou prefere curtir um lazer sossegado em casa? Seja qual for a escolha, a equipe de redação do Jornal do Comércio traz sugestões culturais para aproveitar da melhor maneira o final de semana de feriadão.

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