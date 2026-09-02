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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 15:43

Hermanos Guedes abrem temporada de shows do Piquete El Topador

Anahy, Andresito e Karaí Guedes se apresentam com repertório que une o pampa à cultura guarani.

Anahy, Andresito e Karaí Guedes se apresentam com repertório que une o pampa à cultura guarani.

CLIO LUCONI/DIVULGAÇÃO/JC
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O trio Hermanos Guedes, abre, nesta quinta-feira (3), às 20h, a programação de shows da sétima edição do Piquete El Topador, no Rancho Tabacaray (Avenida Vicente Monteggia, 2770). O evento começou na terça-feira (2) e vai até 20 de setembro, homenageando a história das Missões, com música, gastronomia e hospitalidade em torno do fogo. Os portões abrem às 18h30, junto com o serviço de gastronomia, que segue até às 22h. Os ingressos variam entre R$ 90,00 e R$ 495,00, por depender do dia do evento, e estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Netos do gaiteiro missioneiro Chico Guedes e filhos do maestro Jorge Guedes, os três irmãos Anahy, Andresito e Karaí transformam referências musicais transmitidas entre gerações em uma sonoridade que aproxima o pampa, a cultura guarani e a música sul-americana. O trio já se apresentou no Brasil e em outros países da América e da Europa.

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