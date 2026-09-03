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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 13:24

Jô Remião e Ronaldo Poeta retornam com show A Flor e o Poeta

Jô Remião e Ronaldo Poeta são acompanhados por Mateus Nascimento, João Madruga, Pedro Callegaro e Giovanni Berti.

Jô Remião e Ronaldo Poeta são acompanhados por Mateus Nascimento, João Madruga, Pedro Callegaro e Giovanni Berti.

TONY CAPELLÃO/DIVULGAÇÃO/JC
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O espetáculo musical A Flor e o Poeta retorna ao palco do Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089), nesta sexta-feira (4), às 19h, sob direção artística de Marcelo Delacroix. Protagonizado por Jô Remião e Ronaldo Poeta, o show percorre sambas, choros e canções de compositores como Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Toquinho e Chico Buarque, com participação especial do cantor gaúcho Nelson Coelho de Castro. Os ingressos custam a partir de R$ 40,00 pelo site do Theatro São Pedro.

No palco, os intérpretes são acompanhados pelos músicos Mateus Nascimento, João Madruga, Pedro Callegaro e Giovanni Berti, em formação pensada especialmente para os arranjos do espetáculo. A palavra cantada e a poesia estão no centro da concepção do show, com destaque para blocos dedicados às obras de Vinicius de Moraes.

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