Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAcontece

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 16:10

Festa Balonê celebra 25 anos com edição especial no Bar Ocidente

DJs que marcam a trajetória da festa desde 2001 comandam a trilha sonora da edição de aniversário.

DJs que marcam a trajetória da festa desde 2001 comandam a trilha sonora da edição de aniversário.

ENRIQUE SALGADO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A festa Balonê celebra 25 anos de história neste sábado (5), às 22h, no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), com edição especial de aniversário dedicada à cultura dos anos 80 e 90. A trilha sonora é comandada por DJs que fazem parte da trajetória da festa, entre eles estão: Taís Scherer, uma das criadoras do projeto; Roger Lerina, que participa desde a primeira edição, em 2001; Adriana Banana e Feijão, atuais DJs residentes; além dos convidados especiais Diego de Godoy (dgdgd) e Cláudia Schumacher. Os últimos ingressos do terceiro lote custam R$ 80,00 , à venda pelo Sympla.

Criada a partir da festa eletrônica Eletrochili, a Balonê reuniu cerca de 300 pessoas em sua estreia e hoje é uma das festas mais longevas de Porto Alegre. Ao longo da trajetória, já recebeu nomes como Rosana, Léo Jaime e Ritchie, além de abrir shows de artistas internacionais como Erasure, Pet Shop Boys e Information Society

Notícias relacionadas