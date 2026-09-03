Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 16:53

Já fechou a agenda do fim de semana? Confira as atrações culturais de Porto Alegre no feriadão de 7 de setembro

A Livraria do Amor, com Arlete Cunha e Zé Adão Barbosa, está no Teatro Oficina Olga Reverbel

A Livraria do Amor, com Arlete Cunha e Zé Adão Barbosa, está no Teatro Oficina Olga Reverbel

DANIEL JAINECHINE/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
SEXTA-FEIRA, 04 DE SETEMBRO

Das 15h às 18h - Oficina Violas de Arame Portuguesas, com Ricardo Fonseca e Cau Karam. No Centro Cultural da Ufrgs (Eng. Luiz Englert, 333). Entrada franca.

Notícias relacionadas