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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 14:04

Show do ZZ Top em Porto Alegre tem novo local; ingressos seguem à venda

Banda enfrentou recentemente a morte do baterista Frank Beard (esq), mas não interrompeu os shows

Banda enfrentou recentemente a morte do baterista Frank Beard (esq), mas não interrompeu os shows

BLAIN CLAUSEN/DIVULGAÇÃO/JC
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O show do ZZ Top em Porto Alegre, marcado para o dia 18 de novembro, teve seu local alterado da KTO Arena para o Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). Todos os ingressos já adquiridos continuam válidos para o novo espaço, sem necessidade de troca, com os setores Pista Premium passando a Plateia Baixa e Pista e Mezanino passando a Plateia Alta. Os portões abrem às 19h e o show começa às 21h, com ingressos entre R$ 450,00 e R$ 1.995,00 pelo Uhuu.

A passagem pelo Brasil marca o retorno da lendária banda de blues-rock ao país após mais de 16 anos, dentro da turnê The Big One!, que também passa por Curitiba e São Paulo.

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