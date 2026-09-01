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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 18:06

Jimi Oliver celebra a obra instrumental de George Benson no Espaço 373

Guitarrista Jimi Oliver apresenta tributo a George Benson, acompanhado por Dodô Marcelino, Diego Vasconcelos e Samuel Siciliano.

Guitarrista Jimi Oliver apresenta tributo a George Benson, acompanhado por Dodô Marcelino, Diego Vasconcelos e Samuel Siciliano.

CASA BELONI/DIVULGAÇÃO/JC
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O guitarrista mineiro Jimi Oliver desembarca em Porto Alegre nesta quinta-feira (3), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), com um tributo ao músico norte-americano George Benson. O repertório reúne clássicos como Affirmation, Breezin' e Clockwise, marcados pela virtuosidade e improviso que consagraram Benson no jazz e no fusion. Oliver é acompanhado por Dodô Marcelino no contrabaixo, Diego Vasconcelos na bateria e Samuel Siciliano no piano. Os ingressos vão de R$ 35,00 a R$ 175,00 (camarote para cinco pessoas), à venda antecipadamente pelo tri.rs.

George Benson é reconhecido como um dos guitarristas mais influentes da história da música mundial, com uma carreira que atravessa o jazz, o fusion e a música popular americana desde os anos 1970.

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