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CapaCulturaMúsica

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 13:06

Tiago Iorc celebra dez anos do disco Troco Likes no Araújo Vianna

Tiago Iorc traz ao palco referências ao universo digital, com telão vertical no formato de tela de smartphone.

Tiago Iorc traz ao palco referências ao universo digital, com telão vertical no formato de tela de smartphone.

RAFAEL STRABELLI/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O cantor Tiago Iorc se apresenta neste sábado (5), às 21h30, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), com a turnê Troco Likes 10 Anos, celebrando uma década do álbum que o consagrou na música brasileira. Com direção criativa de Rafael Trindade, o show revisita o repertório em arranjos inéditos e busca preservar a sensação de intimidade das apresentações acústicas do cantor, mas com cenografia que traz referências ao universo digital. Os ingressos custam a partir de R$ 110,00 e estão à venda pelo site da Ticketmaster.

Lançado em 2015 pela Som Livre, o disco Troco Likes marcou um ponto de inflexão na carreira de Tiago Iorc, consolidando canções como Amei Te Ver, Coisa Linda e Alexandria. A turnê já passou pelas capitais São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, e ainda segue para Curitiba, Brasília, Recife e Natal.

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