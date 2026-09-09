O baile virou show

. Conhecido porvai trazer à Capital uma, transformando aem uma produção concebida para uma das principais casas de shows do Estado. O evento será nesta, e tem ingressos com valores a partir de R$ 70,00, à venda noCom, a Corpo e Alma já colocou muitas gerações para dançar em bailes e festas de todo o Estado. E agora preparam umapensada para proporcionar uma experiência diferente, já que a estrutura do Araújo Vianna não vai permitir que o público exiba o seu gingado. “Vamos fazer”, explica Gabriel Mendes, vocalista da banda.“O público vai poder viver o nosso show de uma nova forma: focando em. E também já ficam!” No espetáculo, Gabriel compartilha os vocais com Wagner Schneider, e estarão ao lado de Luis Miguel e Thiago Cafe, nos trompetes; Cesar Alejandro, na bateria, e Diego Malanowski, na percussão; Luis Apolinario, na guitarra; Fabio Soares, no contrabaixo; e Leonardo França, no acordeom.Estrear no palco de um dos espaços culturais mais cobiçados do Brasil. “Para nós está sendo uma grande honra. É uma responsabilidade gigante. Porque sabemos que.”Para esta noite, a banda contará com duas participações especiais:. A apresentação vai percorrer os, além dos lançamentos mais recentes. Haverá um bloco especial dedicado ada Corpo e Alma, proporcionando uma verdadeiraentre os fãs de longa data.Há 50 anos mantendo viva a tradição e o espírito dos bailões gaúchos, o Corpo e Alma agora assume. O espetáculo desta quinta acontece noem que o grupo quer, além de expandir as influências latinas em sua sonoridade.Este movimento fica explícito a partir do mais novo lançamento da banda,, um dos grandes nomes da atual cena sertaneja. Sempre honrando as raízes gaúchas que são as fundações da sua essência, Corpo e Alma agora faz, construindo uma nova pegada com oe da cultura popular nacional.Além disso, desde o ano passado a banda vem bebendo cada vez mais de, com o projeto. “A banda sempre teve em seu DNA a katchaka, que é uma espécie de cúmbia.”, explica o vocalista do grupo. “E agora, mais do que nunca, a banda também tá focando em, trazer essas identidades que ainda não tem muito no Brasil.”Com a mesma identidade, o grupo agora. São novos sonhos, novos palcos, novos projetos, novos sons, mas carregando na veia o, onde o primeiro passo foi dado.“O sonho de todo músico é levar a nossa música o mais longe possível. A gente sempre tá estudando sobre o que a gente pode trazer de diferente para levar a nossa música cada vez mais longe.para cada vez levar a nossa essência para outros palcos.”