O baile virou show

Pela primeira vez na história, o Auditório Araújo Vianna vai receber o espetáculo de uma banda de baile
. Conhecido por clássicos como Perigosa e Linda, Aquela dos Olhos Negros e Bandida, o grupo Corpo e Alma
vai trazer à Capital uma apresentação especial pensada exclusivamente para este momento
, transformando a tradição das festas de salão
em uma produção concebida para uma das principais casas de shows do Estado. O evento será nesta quinta-feira (10), às 21h
, e tem ingressos com valores a partir de R$ 70,00, à venda no Sympla
.
Com mais de cinco décadas de estrada
, a Corpo e Alma já colocou muitas gerações para dançar em bailes e festas de todo o Estado. E agora preparam uma noite diferenciada
pensada para proporcionar uma experiência diferente, já que a estrutura do Araújo Vianna não vai permitir que o público exiba o seu gingado. “Vamos fazer um show diferente porque a galera vai precisar ficar sentada
”, explica Gabriel Mendes, vocalista da banda.
“O público vai poder viver o nosso show de uma nova forma: focando em cantar mais, interagir com os músicos, bater palma
. E também já ficam na vontade de dançar e irem nas próximas apresentações
!” No espetáculo, Gabriel compartilha os vocais com Wagner Schneider, e estarão ao lado de Luis Miguel e Thiago Cafe, nos trompetes; Cesar Alejandro, na bateria, e Diego Malanowski, na percussão; Luis Apolinario, na guitarra; Fabio Soares, no contrabaixo; e Leonardo França, no acordeom.
Estrear no palco de um dos espaços culturais mais cobiçados do Brasil confirma o reconhecimento público de uma longa trajetória
. “Para nós está sendo uma grande honra. É uma responsabilidade gigante. Porque sabemos que estamos representando não só a nossa banda, mas também todo esse segmento de música
.”
Para esta noite, a banda contará com duas participações especiais: sobem ao palco como atrações convidadas os grupos Rainha Musical e Brilha Som
. A apresentação vai percorrer os principais clássicos das trajetórias dos grupos
, além dos lançamentos mais recentes. Haverá um bloco especial dedicado a cantar os sucessos desde o início da carreira
da Corpo e Alma, proporcionando uma verdadeira viagem no tempo
entre os fãs de longa data.
Há 50 anos mantendo viva a tradição e o espírito dos bailões gaúchos, o Corpo e Alma agora assume novos contornos e abre caminho para um novo futuro
. O espetáculo desta quinta acontece no momento de renovação
em que o grupo quer ampliar o diálogo com o público nacional, absorvendo matizes da cultura popular brasileira
, além de expandir as influências latinas em sua sonoridade.
Este movimento fica explícito a partir do mais novo lançamento da banda, Três Vícios, em parceria especial com o Traia Véia
, um dos grandes nomes da atual cena sertaneja. Sempre honrando as raízes gaúchas que são as fundações da sua essência, Corpo e Alma agora faz acenos a novas identidades e sonoridades brasileiras
, construindo uma nova pegada com o estilo da música sertaneja
e da cultura popular nacional.
Além disso, desde o ano passado a banda vem bebendo cada vez mais de texturas latinas
, com o projeto Corpo, Cúmbia e Alma, dedicado à cúmbia e à katchaka
. “A banda sempre teve em seu DNA a katchaka, que é uma espécie de cúmbia.”, explica o vocalista do grupo. “E agora, mais do que nunca, a banda também tá focando em trazer essa sonoridade diferente para o nosso mercado
, trazer essas identidades que ainda não tem muito no Brasil.”
Com a mesma identidade, o grupo agora vislumbra um futuro maior
. São novos sonhos, novos palcos, novos projetos, novos sons, mas carregando na veia o sangue do noroeste gaúcho
, onde o primeiro passo foi dado.
“O sonho de todo músico é levar a nossa música o mais longe possível. A gente sempre tá estudando sobre o que a gente pode trazer de diferente para levar a nossa música cada vez mais longe. É o bailão mas também trazendo elementos de outras músicas, para poder alcançar novos públicos
para cada vez levar a nossa essência para outros palcos.”