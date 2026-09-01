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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 14:23

Projeto Gira Musical abre inscrições para oficina gratuita sobre direito autoral

Oficina gratuita aborda temas como direito moral e patrimonial, domínio público e o registro de obras musicais.

Oficina gratuita aborda temas como direito moral e patrimonial, domínio público e o registro de obras musicais.

GIRA MUSICAL/DIVULGAÇÃO/JC
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O projeto Gira Musical promove a oficina Direito Autoral, Música e Trilha Sonora nesta quinta (3) e sexta-feira (4), às 19h, no Auditório Luis Cosme, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). A capacitação, voltada a artistas em desenvolvimento de carreira, é promovida pelo Instituto Estadual de Música (IEM), em parceria com os programas RS Criativo e RS Seguro COMunidade. As inscrições são gratuitas e já estão abertas por formulário no site do projeto.

Ministrada pela jornalista e especialista em Direito Autoral e Arte Paola Oliveira, a oficina aborda legislações nacionais e internacionais, a estrutura legal de proteção de obras musicais e o papel de editoras e gravadoras. A atividade é também a primeira de uma série de capacitações do Gira Musical com foco em inclusão social e economia criativa.

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