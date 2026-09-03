BOX - Agenda

QUINTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO
16h - Voltado a crianças de zero a oito anos, espetáculo Pitocando traz música, teatro e brincadeiras ao Teatro Carlos Carvalho da CCMQ (Andradas, 736). Ingressos no site Entreatos Divulga. Repete sexta-feira (com Libras) e sábado, 16h.
18h30min - Hermanos Guedes abrem programação de shows da sétima edição do Piquete El Topador no Rancho Tabacaray (Vicente Monteggia, 2.770). Gastronomia ligada à cultura do pampa, com bebidas vendidas separadamente. Show começa às 20h. A partir de R$ 140,00 no Sympla.
19h30 - Circuito Sesc de Literatura recebe a escritora Lilian Rocha para encontro sobre escrita, leitura e identidade, no Goethe-Institut (24 de Outubro, 112). Entrada gratuita, com reserva no site do Sesc-RS.
19h30min - Clássico de Chico Buarque e Edu Lobo, O Grande Circo Místico ganha audição comentada no Instituto Ling (João Caetano, 440). Presenças de Edu Martins, Luiz Mauro Filho e Marquinhos Fê. R$ 50,00 no site e na recepção do centro cultural.
20h - Projeto Rock Hermano busca aproximar artistas latino-americanos e músicos brasileiros com trabalhos autorais em língua espanhola. Shows de Santiago Tavella, Frank Jorge e Yustedes. No Fuga Bar do Quarto Distrito (Álvaro Chaves, 91). Ingressos no Sympla.
21h - Ricardo Fonseca forma duo com Cau Karam no show Viola Fora das Modas: Dos Açores ao Sul do Brasil. No Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22). Ingressos em cafefonfon.com.br.
21h - Grupo Perfect Sense repassa grandes clássicos do Pink Floyd recriando a atmosfera marcante dos shows da banda britânica. No Ocidente (Osvaldo Aranha, 960). R$ 40,00, na modalidade solidária, antecipado pelo Sympla; na hora, R$ 60,00.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!