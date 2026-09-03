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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 07:46

Ópera revisita um dos primeiros feminicídios do RS no Teatro Simões Lopes Neto

A soprano Yasmini Vargaz interpreta Maria Francelina Trenes e também assina a direção artística do espetáculo.

A soprano Yasmini Vargaz interpreta Maria Francelina Trenes e também assina a direção artística do espetáculo.

ANA VIANNA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O espetáculo O Último Suspiro de Maria, da Cia. Ópera Brasil, estreia no sábado (5), às 20h, e no domingo (6), às 18h, no Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1089). A ópera dramática recria a história real de Maria Francelina Trenes, jovem imigrante alemã assassinada em 1899 e transformada pela memória popular na figura de Maria Degolada, em um dos primeiros feminicídios registrados no Rio Grande do Sul. A soprano Yasmini Vargaz interpreta a protagonista, com direção cênica de Henrique Cambraia e direção musical de Tiago Flores. Os ingressos estão à venda no site do Theatro São Pedro a partir de R$ 40,00.

Ambientada na Porto Alegre do final do século XIX, a montagem conta ainda com Oritz Campos, João Ferreira Filho, o Coro da Pucrs e a Orquestra da Ulbra. O libreto é assinado por Pedro Longes e a música por Letícia Arnold. A Cia. Ópera Brasil vem se destacando pela criação de óperas autorais inspiradas em episódios da história e da cultura brasileiras, como A Prisioneira do Alto da Bronze, apresentada em 2025.

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