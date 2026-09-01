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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 13:45

Artista suíça REA Dubach abre o Festival Kino Beat na Rádio Agulha

REA investiga a voz como instrumento de escuta do mundo, transitando entre composição, performance e imagem.

REA investiga a voz como instrumento de escuta do mundo, transitando entre composição, performance e imagem.

REA/DIVULGAÇÃO/JC
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A artista suíça REA Dubach abre a 11ª edição do Festival Kino Beat nesta quarta-feira (2), às 20h30min, na Rádio Agulha (Cristóvão Colombo, 545), ao lado da porto-alegrense Aysha Piovesani, conhecida como Swiswii, em noite dedicada à experimentação sonora. Nascida em Biel/Bienne, REA desenvolve uma pesquisa que investiga a voz como instrumento de escuta do mundo, transitando entre composição, arte sonora, performance e imagem em movimento. A casa abre às 18h, com contribuição sugerida de R$ 20,00.

Vocalista e guitarrista da banda Omni Selassi, a artista suíça também atua como produtora e compositora solo, com passagens por colaborações em cinema, dança e teatro, além de ter sido artista associada da Dampfzentrale Bern. A noite é apresentada em parceria com a Quimera, coletivo dedicado a trabalhos que escapam de classificações rígidas.

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