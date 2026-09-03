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CapaCulturaSangue Novo

Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 15:22

O universo místico de Projeto Hare ganha forma em novo álbum 'São Cristóvão'

Amigos desde o colégio, banda porto-alegrense constrói mitologia própria em São Cristóvão, terceiro álbum da carreira

Amigos desde o colégio, banda porto-alegrense constrói mitologia própria em São Cristóvão, terceiro álbum da carreira

LUCAS EXPEDIDOR BELLATOR/DIVULGAÇÃO/JC
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Joana Luna Camargo
"Realismo mágico musical." É assim que Adara Araújo, vocalista e compositora, define São Cristóvão, terceiro álbum da Projeto Hare, que chegou às plataformas digitais no final de agosto. Misturando rock alternativo dos anos 2000, power pop e pop punk, o disco reúne diferentes elementos místicos, como santos, lobisomens e cartas de tarô, num mesmo universo - o que a banda batizou de "tarô de boteco", numa espécie de religiosidade urbana construída entre amigos, copos e conversas de bar.

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