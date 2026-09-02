Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaMúsica

Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 10:29

Marcelo Falcão apresenta turnê O Legado no Auditório Araújo Vianna

Em carreira solo desde 2018, cantor revisita clássicos na Capital

Em carreira solo desde 2018, cantor revisita clássicos na Capital

30E/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O cantor Marcelo Falcão se apresenta nesta sexta-feira (4), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), com a turnê O Legado, que percorre diferentes momentos de sua carreira. O repertório reúne singles novos, como Vitória e Fela Kuti, ao lado de clássicos do período em que esteve à frente do O Rappa, como Pescador de Ilusões e Me Deixa. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Eventim e variam entre R$ 57,50 e R$ 590,00.

Vocalista do O Rappa desde o início dos anos 1990, Falcão participou de álbuns premiados como Lado B Lado A (1999), O Silêncio Q Precede o Esporro (2003) e e 7 Vezes (2008), antes de seguir carreira solo a partir de 2018. No palco, ele é acompanhado por Negralha (DJ), Cleber (bateria), Davi e Vine Bone (sax), Ferinha (teclado), Arimatéa (trompete), Valladão (baixo) e Mari (guitarra).

Notícias relacionadas