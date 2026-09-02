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Publicada em 02 de Setembro de 2026 às 12:25

Casa da Ospa recebe concerto com Homero Francesch e recital de violoncelos

Pianista suíço-uruguaio Homero Francesch já se apresentou com as filarmônicas de Berlim, Viena e Nova York ao longo da carreira.

Pianista suíço-uruguaio Homero Francesch já se apresentou com as filarmônicas de Berlim, Viena e Nova York ao longo da carreira.

SANTIAGO BOUZAS/DIVULGAÇÃO/JC
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A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) realiza nesta sexta-feira (4), às 20h, o concerto Margens da Alma, no Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1501), sob regência do maestro francês Martín Lebel e com solos do pianista suíço-uruguaio Homero Francesch. O programa reúne o Concerto para Piano Nº 2, de Johannes Brahms, e a Sinfonia Nº 3 em Mi bemol Maior "Renana", de Robert Schumann. Os ingressos, entre R$ 15,00 e R$ 70,00, estão à venda pelo Sympla e dão acesso à palestra Notas de Concerto, às 19h. No dia seguinte, sábado (5), às 17h, a Sala de Recitais recebe o quarteto de violoncelos Quatricelli, com entrada gratuita, pela Série Música de Câmara.

Homero Francesch já se apresentou com orquestras como as filarmônicas de Berlim, Viena e Nova York, e dividiu palco com maestros como Leonard Bernstein. Já o recital de sábado reúne obras que vão do barroco de J. B. de Boismortier ao tango de Carlos Gardel, com o quarteto formado por Martina Stöhrer, Milene Aliverti, Neemias Santos e Tácio Vieira.

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