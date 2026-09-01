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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 15:49

Airton Cattani lança romance sobre imigrantes italianos na Livraria da Travessa

Livro alterna os relatos de Orsola e Francesco, casal de agricultores que deixou a Europa rumo ao Brasil em 1876.

Livro alterna os relatos de Orsola e Francesco, casal de agricultores que deixou a Europa rumo ao Brasil em 1876.

ANNA CATTANI/DIVULGAÇÃO/JC
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O escritor Airton Cattani lança o romance Os (quase) verdadeiros diários de um casal de imigrantes nesta quinta-feira (3), às 19h, na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi (Nilo Peçanha, 2200). A obra é inspirada na história de Orsola Callovi e Francesco Cattani, bisavós do autor, que chegaram ao porto do Rio de Janeiro há exatos 150 anos, em 3 de setembro de 1876. O livro custa R$ 60,00 na livraria e também está disponível no site da editora Marcavisual.

Selecionada pelo programa Garibaldi Mais História, a publicação alterna os relatos do casal de agricultores que deixou o então Império Austro-Húngaro rumo à antiga Colônia Conde d'Eu, atual Garibaldi. Arquiteto e professor titular da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, Airton Cattani é autor de outras obras premiadas, como 40 Microcontos Experimentais, vencedor dos prêmios Jabuti e Açorianos de Projeto Gráfico.

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