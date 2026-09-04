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Publicada em 04 de Setembro de 2026 às 07:23

Os 90 anos de Buddy Holly, o jovem pioneiro do rock que morreu cedo demais

Vocalista e guitarrista tornou-se uma figura icônica nos primeiros anos de sucesso do rock and roll

Vocalista e guitarrista tornou-se uma figura icônica nos primeiros anos de sucesso do rock and roll

/MICHAEL OCHS ARCHIVES/REPRODUÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
Live fast, die young (viver rápido, morrer jovem). A frase, apesar da conotação ligeiramente macabra, acabou se transformando em um dos grandes adágios do rock and roll: a vida é curta, aproveite ao máximo, desapareça antes de envelhecer. Uma ideia associada, em geral, a astros tão talentosos quanto problemáticos, que acabam abreviando a própria existência em uma jornada de excessos - e uma descrição que, curiosamente, não poderia estar mais distante de Buddy Holly, uma das figuras fundamentais na consolidação do rock and roll. Nascido há exatos 90 anos, em 7 de setembro de 1936, ele morreu muito jovem, com apenas 22 anos, em um acidente aéreo que, em si mesmo, se tornou um trauma no processo de consolidação do rock.

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