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Publicada em 01 de Setembro de 2026 às 08:31

Novo festival Grezz às Pampas traz música instrumental gaúcha entre quarta e sexta-feira

Primeira edição do projeto celebra canções produzidas no nosso Estado reunindo sete apresentações gratuitas; Quartchêto (foto) se apresenta no último dia de festival

Primeira edição do projeto celebra canções produzidas no nosso Estado reunindo sete apresentações gratuitas; Quartchêto (foto) se apresenta no último dia de festival

FELIPE GRANVILLE/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
A música instrumental gaúcha ganhou um festival só seu. Reunindo alguns dos principais nomes e grupos ligados ao gênero, a primeira edição do Grezz às Pampas acontece gratuitamente nesta quarta (2), quinta (3) e sexta (4), no Espaço Multicultural Grezz (Rua Almirante Barroso, 328). A programação vai explorar diferentes possibilidades entre a identidade musical do Sul, passando pelo jazz, improvisação e música instrumental contemporânea. Ingressos gratuitos podem ser retirados pela plataforma Sympla

O festival vai unir milonga, chamamé, chacarera, vanera e outras matrizes musicais do nosso Estado, em shows que constroem novos contornos, arranjos e interpretações. Diferentes sonoridades revelam a riqueza e a diversidade da música instrumental produzida por aqui.

Na primeira noite, quarta (2), às 20h30min, Adriana de Los Santos abre o festival trazendo a força da mulher gaiteira em um show que pincela diferentes momentos de suas três décadas de carreira na gaita. Em seguida, às 21h40min, o Grupo Canjerana sobe ao palco, trazendo a "música contemporânea gaúcha", como gostam de definir sua produção -- que reinventa a tradição e celebra o constante movimento da música sulina.

Gustavo Kraemer Trio abre o segundo dia de festival, às 20h30min. Com Gustavo ao piano, acompanhado de baixo acústico e bateria, as canções trazem um show intimista com reflexões sobre o papel do artista no mundo, que baliza o trabalho de Kraemer. Às 21h40min é a vez do Bando Oriental. Juntas, as duas apresentações aproximam referências brasileiras, gaúchas e afro-latinas e exploram diferentes sotaques da música instrumental sul-americana.

O último dia de programação, na sexta (4), traz ao palco Cristian Sperandir Trio, com sua mistura autoral de ritmos e sonoridades. A apresentação promete um caldeirão de sons, que vão da música nativa do sul e passam pelo rock e new standards, sempre com fragmentos do jazz. Depois, às 21h40min, o Quartchêto apresenta seus acordes pampeanos, misturando ritmos típicos dos países do Prata. Às 23h, para encerrar o Grezz às Pampas, os músicos se reunem em uma jam session, em um encontro marcado pela improvisação, pela interação e pela criação coletiva.

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