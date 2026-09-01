Novo festival Grezz às Pampas traz música instrumental gaúcha entre quarta e sexta-feira

A música instrumental gaúcha ganhou um festival só seu
. Reunindo alguns dos principais nomes e grupos ligados ao gênero, a primeira edição do Grezz às Pampas
acontece gratuitamente nesta quarta (2), quinta (3) e sexta (4)
, no Espaço Multicultural Grezz (Rua Almirante Barroso, 328). A programação vai explorar diferentes possibilidades entre a identidade musical do Sul
, passando pelo jazz, improvisação e música instrumental contemporânea. Ingressos gratuitos podem ser retirados pela plataforma Sympla
.
O festival vai unir milonga, chamamé, chacarera, vanera
e outras matrizes musicais do nosso Estado, em shows que constroem novos contornos, arranjos e interpretações
. Diferentes sonoridades revelam a riqueza e a diversidade da música instrumental produzida por aqui.
Na primeira noite, quarta (2), às 20h30min, Adriana de Los Santos abre o festival
trazendo a força da mulher gaiteira
em um show que pincela diferentes momentos de suas três décadas de carreira na gaita. Em seguida, às 21h40min, o Grupo Canjerana
sobe ao palco, trazendo a "música contemporânea gaúcha
", como gostam de definir sua produção -- que reinventa a tradição e celebra o constante movimento da música sulina. Gustavo Kraemer Trio abre o segundo dia de festival, às 20h30min
. Com Gustavo ao piano, acompanhado de baixo acústico e bateria, as canções trazem um show intimista
com reflexões sobre o papel do artista no mundo, que baliza o trabalho de Kraemer. Às 21h40min é a vez do Bando Oriental
. Juntas, as duas apresentações aproximam referências brasileiras, gaúchas e afro-latinas
e exploram diferentes sotaques da música instrumental sul-americana
.O último dia de programação, na sexta (4), traz ao palco Cristian Sperandir Trio
, com sua mistura autoral de ritmos e sonoridades. A apresentação promete um caldeirão de sons, que vão da música nativa do sul e passam pelo rock e new standards, sempre com fragmentos do jazz
. Depois, às 21h40min, o Quartchêto
apresenta seus acordes pampeanos, misturando ritmos típicos dos países do Prata
. Às 23h, para encerrar o Grezz às Pampas, os músicos se reunem em uma jam session
, em um encontro marcado pela improvisação, pela interação e pela criação coletiva.