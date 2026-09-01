Projeto Reside Alegre promove programação cultural gratuita em rua da Cidade Baixa

Neste fim de semana, a Rua Alberto Torres, na Cidade Baixa, será ocupada por uma série de atividades culturais gratuitas, em aquecimento para o 33º Porto Alegre em Cena. Promovidas pelo projeto Reside Alegre, as intervenções incluem montagens de teatro, fotografia, música e literatura – tudo inspirado pelas vivências dos moradores da rua. As atividades acontecem no sábado (5) e no domingo (6), das 17h30min às 22h, e os ingressos serão distribuídos a partir das 16h30min, na bilheteria localizada na sede do Reside (Rua Alberto Torres, 27).
As ações transformam a Rua Alberto Torres em uma espécie de palco, de tela, de microfone: histórias de seus moradores serão contadas em diversas linguagens e espaços. As calçadas, as casas dos moradores, a Creche São Francisco de Assis (a mais antiga do Estado) e até mesmo o Restaurante KiloGrama (tradicional do bairro) vão receber as intervenções.
Para transformar estes enredos pessoais em matéria prima artística, o Reside Alegre veio a Porto Alegre em duas ocasiões, para conhecer melhor a comunidade que estariam inseridos. A ideia do projeto é estabelecer uma ligação direta entre moradores e artistas, transformando em arte situações de vidas reais. Estiveram na Capital pela primeira vez em maio e, depois, retornaram no final de julho para uma residência artística com vizinhos, artistas da cidade e estudantes do Departamento de Arte Dramática (DAD) da Ufrgs.
Integrando o Porto Alegre em Cena pelo segundo ano consecutivo, a equipe do Reside Alegre é formada pela diretora e coordenadora argentina Monina Bonelli, a curadora e coordenadora pernambucana Paula de Renor, o curador e diretor Celso Curi e o coordenador Wesley Kawaai, ambos de São Paulo. O grupo ainda conta com direção de produção artística de Sandra Possani e a participação de 15 alunos do DAD.
Além disso, no Reside Alegre, há sempre uma figura essencial que é chamada de vizinha-embaixadora, fundamental para a confluência na relação com a comunidade. Neste ano, a diretora, iluminadora e produtora Nara Lucia Maia foi ‘nomeada’ para o cargo.
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